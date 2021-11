Laatste biertje in De Hip in Deventer: ‘Wij gaan dicht tot het weer normaal is’

Woensdag 29 september opende het vernieuwde Podium De Hip de deuren voor publiek voor het eerst in maanden, om precies te zijn sinds 5 maart 2020. En nu gaan ze weer dicht. ,,We gaan pas weer open wanneer we alles weer redelijk normaal mogen’’, zegt eigenaar Fonz Scheepstra. Dat is dus in elk geval over drie weken, maar misschien wel later.