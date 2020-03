Laatste check: ruiming V1 bij Deventer gaat door, weer geen spelbreker en veel minder huizen ontruimd

Wie wil les volgen in kleinste school -38 leerlingen van Deventer? Looschool zet de deuren voor iedereen open

11:42 De kritische ondergrens van 23 leerlingen is de basisschool ver voorbij. Waar in 2016 de Looschool in Loo-Bathmen nog bijna moest sluiten omdat er nog maar een paar handenvol leerlingen waren, zijn er nu bijna 40. De kinderen, verdeeld over twee groepen, willen graag aan iedereen laten zien hoe hun lesdag eruit ziet. Dus iedereen is welkom volgende week.