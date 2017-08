Laatste dagen voor Roofkunst in Bergkerk en keramiek aan de Brink

Twee opvallende Deventer tentoonstellingen beleven zondag hun laatste dag. In de Bergkerk gaat het om Roofkunst, schilderijen die in de oorlog afhandig zijn gemaakt van hun vaak Joodse eigenaren. Aan de Brink staat keramiek van Pablo Rueda Lara, een Spaanse kunstenaar die zich later in Nederland vestigde.

De tentoonstelling in de Bergkerk trok 17.000 tot 18.000. Volgens de initiatiefnemers en organisatoren Eva Kleeman en Daaf Ledeboer is dat een pracht getal. ,,In onze begroting gingen we uit van 10.000. In het begin kwamen er 130 per dag, de afgelopen tijd 300. We zijn een onbekende club en de Bergkerk is voor de rest van het land nog een onbekende plek. Dan is dit waanzinnig goed’’, aldus Ledeboer.

Inmiddels werken Kleeman en Ledeboer al aan een tweede en derde grote tentoonstelling in de Bergkerk. ,,We stellen al teams van curatoren samen. Over de volgende kunnen we nog niets zeggen. De derde gaat over portretten’’, zegt Ledeboer.

In de voormalige fietsenstalling aan de Brink staat Kunst Aan Z op het punt zijn drieduizendste bezoeker binnen te halen, twee keer zoveel als de drie voorgaande exposities van Kunst Aan Z aan publiek trokken, zegt Rob de Vries van Kunst Aan Z. ,,We dachten een beetje optimistisch aan 1500. Mensen gingen het doorvertellen, waardoor het begon te lopen. We hebben de tentoonstelling eenmaal verlengd en komen op het dubbele uit. Dat is echt geweldig’’.

Volgend voorjaar is de vijfde tentoonstelling van Kunst Aan Z. ,,Op dezelfde plek. Met kunst dat in bezit is van het Deventer ingenieursbureau Twijnstra & Gudde. Achter de schermen werken we aan een definitieve plek. Als stichting hebben we geen cent, maar er is iemand die ons wil helpen’’.