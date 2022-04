Laatste Deventer eredivisiezege in Sittard lang geleden, maar GA Eagles reist met goed gevoel af

GA Eagles won een derde van alle gespeelde duels in Sittard. Dat gebeurde vooral in de eerste divisie. Beide clubs delen niet bepaald een rijk eredivisieverleden met elkaar. Slechts acht keer troffen beide teams elkaar in Limburg op het hoogste niveau. De laatste keer is alweer een kwart eeuw geleden toen Mark Schenning en Harry Decheiver met hun treffers zorgden voor een 2-2 gelijkspel.