Laatste drankjes op Deventer terrassen iets later dan 22.00 uur op: ‘Liever een nieuw biertje, maar het was een mooie dag’

De eerste terrasdag tot 22.00 uur, plus de opening van restaurants en cafés in hartje Deventer is soepel verlopen. De hele dag was het bommetje vol op de terrassen in en rond Deventer. Iets voor klokslag tien uur leek het erop alsof het laatste rondje nog niet was ingezet, tot iets na tienen de Brink toch keurig volliep met de terrasgangers. ,,We hebben de aankoop van ons huis in het centrum lekker kunnen vieren vandaag.’’