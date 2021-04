Laatste lege Deventer kerk krijgt écht nieuw leven, zegt ontwikkelaar: ‘Maar kerk verbouwen is lastig’

Medever­dach­te bekent aansteken vuurwerk­bom Deventer, maar had niet in de gaten wat hij ontketende

15 april De 32-jarige man die als tweede is opgepakt voor het veroorzaken van een enorme vuurwerkexplosie in Deventer in de nieuwjaarsnacht, heeft bekend de in elkaar geknutselde bom te hebben aangestoken. Maar Burak K. (32) zegt ook dat hij niet wist wát hij exact aanstak.