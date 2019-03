Laatste ‘rookkroeg’ in Deventer geeft zich 10 jaar na verbod gewonnen: boetes worden te hoog

Sommige rokers hebben een lange adem. Het klinkt als een contradictio in terminis, maar de langste adem hadden ze bij Café De Herberg. De bruine kroeg aan de Polstraat in de Deventer binnenstad was de laatste vrijplaats voor de verstokte roker, ook meer dan tien jaar na de invoering van het rookverbod. Asbak en blauw rookgordijn waren net zo typerend voor het café als het bruine interieur en de bordjes met kaas en droge worst, al is die worst niet half zo droog als de typerende humor van kroegbaas Willem Rodijk.