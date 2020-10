Laatste stuk Keizerstraat afgesloten, maar bezwaren nog niet van tafel

KORFBAL Bouwma neemt bij Devinco taken over van opgestapte Van Huffelen

21 oktober Pieter Bouwma is per direct toegetreden tot de technische staf van Devinco. De voormalig hoofdtrainer van de Deventer korfbalclub neemt tot het het einde van het jaar de taken over van de vorige week opgestapte Tim van Huffelen.