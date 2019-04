Laatste tentoonstelling in Brink 16

Schaatsta­lent Mika (19) uit Schalkhaar krijgt die lach niet van zijn gezicht

6:01 Ronald en Michel Mulder, Dai Dai Ntab en Kai Verbij. Mannen die hij als jongeling op televisie zag sprinten op het ijs en het niveau waar Mika van Essen het afgelopen seizoen op enkele nationale toernooien even aan mocht ruiken. ,,En nu zit ik met die mannen in één ploeg, het is nog steeds een beetje onwerkelijk.’’