Lama's openen nieuw Italiaans restaurant aan de Brink

Horecabaas Sahin wint rechtszaak: proeflo­kaal ‘t Oer in Deventer toch niet failliet

6:00 De Deventer horecatycoon Ayhan Sahin is in hoger beroep in het gelijkgesteld over het faillissement van proeflokaal ‘t Oer. Het bankroet is dan wel van tafel, maar Sahin moet 12.500 euro aan faillissementskosten aftikken.