LANCOmode krijgt fysieke winkel in Schalkhaar

In Schalkhaar vestigt zich een nieuwe kledingwinkel, gericht op senioren. Het gaat om LANCOmode, een familiebedrijf dat bestaat sinds 1977. De winkel krijgt onderdak aan de Oerdijk, in een deel van het pand van Novy de Lange, de winkel van sinkel in het hart van het dorp.

Modeshows

LANCOmode heeft al een tijdje magazijnruimte gehuurd in het gebouw. Daar komt nu een fysieke winkel bij, de eerste winkel sinds decennia voor het bedrijf. ,,Wij verzorgen al ruim 35 jaar modeshows voor senioren. Dit doen wij in serviceflats, woon-zorgcentra, verzorgingshuizen, buurthuizen en zalen in hotels", zegt Jeroen Voortman van het familiebedrijf. ,,Daarnaast hebben we een webshop. We merken dat ouderen langer thuis blijven wonen en daarmee langere tijd mobiel blijven, daarom zien we kans een fysieke winkel te openen."