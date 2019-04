Landelijke erkenning voor dassenvriend Jan Oosterman (85) uit Bathmen

Oosterman doet al sinds 2001 onderzoek naar dassen ten zuiden van de A1. Dat begon eigenlijk bij toeval, aan de Bronsvoorderdijk, waar hij een dassenburcht wist. Via een eigengemaakte wildcamera die gekoppeld was aan een voederplankje wist hij die das op de foto te zetten. Ook postte hij zelf bij burchten om dassen te kunnen spotten.

Houtwal

Oosterman tracht niet alleen de biotoop van de dassen in de regio in beeld brengen, maar ook die van andere zoogdieren als de wezel en de hermelijn. Ook wil de krasse tachtiger begrip te kweken voor de rol van zoogdieren in het milieu en door het aanleggen van houtwallen en groenstroken de leefomstandigheden in het buitengebied te verbeteren.