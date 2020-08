Landelijke hittegolf doorbroken. We gaan weer richting de herfst: ‘Die regen van gisteren zag je niet eens aankomen op de buienradar’

Hittegolf 2020: Dag 14 / UpdateHittegolf 2020 dag 14. De eerste hittegolf van 2020 is een feit en het is een pittige. Onze weerman Mark Wolvenne uit Twello praat je elke dag bij. Hoe lang houdt de hitte aan?

,,Maandag met de hakjes over de sloot, of we de 25 graden vandaag gaan halen is nog meer met de billen knijpen. Hadden we maandag nog een zuidoostelijke stroming, nu is het frisser met zuidwestelijke stromen. Dan blijven we steken met veertien dagen.”

,,Dat was ook wat er in 2018 gebeurde: 1 dagje tussendoor geen 25 graden. Maar 14 dagen hittegolf is een beste. Je merkt het ook dat we richting de herfst gaan. Het wordt koeler. Dauw in de ochtend, we gaan richting september.”

Landelijk wellicht wel de hittegolf door?

,,Ik moet reëel blijven: ik denk dat we het niet halen. In De Bilt wellicht wel. Dat telt natuurlijk landelijk. Dat blijft een bijzonder fenomeen. In Limburg gaat het gewoon door. Maar dat is regionaal. In Nederland moet het in De Bilt de 25 graden halen. Dat is nu eenmaal zo. Qua buien is het vandaag minder heftig. Die van gisteren zag je ook helemaal niet aankomen op de buienradar. In Twello hadden we 25 mm binnen een half uur. Dat zijn pittige.’’

,,De komende dagen gaan we zelfs nog weer naar de 28 graden, maar dan is de kaas wel op. We gaan echt naar beneden kukelen qua temperatuur. Dus ik ga vanavond voor een nasi. We gaan al weer een beetje richting herfst en de vaste pot.”

Volledig scherm Wordt het vandaag nog 25 graden? © Jeroen Jazet

Update: landelijke hittegolf doorbroken Weerman Mark Wolvenne voelde al nattigheid toen Anqelique Rondhuis hem vanmiddag belde: de landelijke hittegolf is na dertien dagen officieel voorbij. In De Bilt kwam de thermometer van het KNMI niet meer op of boven de 25 graden. De temperatuur bleef steken op 24 graden. De komende dagen wordt het volgens het KNMI nog wel weer warmer, maar na het weekend zakt het kwik tot rond de 20 graden.