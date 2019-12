Lang lint van 1500 lopers trekt van Deventer naar Bathmen

Op het jaarlijkse loopnummer kwamen vijftienhonderd deelnemers af. Het leverde een sportieve drukte op in de binnenstad, met voor de finish al om 11 uur tal van lopers in de straten bezig aan een warming-up. ,,Dit is denk ik één van de edities met de meeste deelnemers‘’, aldus Peter Bakker van de organisatie. ,,Het is perfect loopweer, dan is het altijd druk.‘’

Geoefend

De loop is traditiegetrouw tussen de Deventer Brink en die van Bathmen, precies tussen de kerstdagen en de jaarwisseling. Handig om de kilootjes er af te lopen zo met de feestdagen. Maar een blik op het deelnemersveld leert dat vooral geoefende recreanten naar Deventer zijn gekomen. Een flink aantal deelnemers geeft aan dat deelname vaste prik is en komt dit voorjaar weer terug naar Deventer. In april is de IJsselloop, een relatief nieuw hardloopevenement dat de afgelopen jaren is gegroeid als kool.

De oplettende toeschouwer zag Deventer burgemeester Ron König en wethouders Rob de Geest (PvdA) en Thomas Walder (D66) de afstand tussen beide Brinken, precies tien kilometer, afleggen.

Saai

Een deel van de route over de Holterweg, zeker in de stad zelf, is volgens deelnemers ‘saai’ , maar het gaat wel over strak asfalt. ,,Dat loopt lekker‘’, aldus Toon Woertman uit Deventer, ook wel bekend als Vrolijke Toon uit tv-programma Man bijt Hond.

Bij de finish in Bathmen was vanochtend de Kidsrun, een populair nummer voor jonge kinderen.

Herindeling

De Brink-tot-Brinkloop is ontstaan om Deventer en Bathmen met elkaar te verbinden, nadat het dorp als zelfstandige gemeente werd ‘opgeslokt’ door de stad bij de gemeentelijke herindeling.