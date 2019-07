Lange overstaptijd blijft knelpunt in Colmschate

'Altijd plaats genoeg om te parkeren in Deventer'

12:00 In de Deventer binnenstad is altijd voldoende parkeergelegenheid te vinden. Ook op de drukste momenten en ook nu het Grote Kerkhof sinds begin dit jaar autovrij is. Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders op basis van tellingen, uitgevoerd in opdracht van de gemeente.