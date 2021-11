Langgekoesterde duurzaamheidswens van Jumbo in Colmschate in vervulling: 914 zonnepanelen op de daken

Marloes uit Twello schreef een boek over haar werk in het Deventer hospice: ‘Het woord ‘sterfhuis’ heeft niets te maken met wat wij hier doen’

De onwetendheid van mensen over het hospice, daar wil Marloes van Leeuwen-Rothengatter (54) wat aan doen. Vandaar dat de verpleegkundige bij het Deventer hospice De Winde een verhalenbundel schreef over haar dagelijks werk voor mensen in hun laatste levensfase. ,,Veel mensen hebben een beeld dat het er donker en zwaar is en dat iedereen er zacht praat. Maar ik wil laten zien dat het er heel licht is, dat er gewoon gelachen wordt, de kinderen over de vloer komen. Er wordt eigenlijk gewoon doorgeleefd.’’

