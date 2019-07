Last minute slaapgelegenheid regelen voor Deventer op Stelten? Snel zijn, want bijna alles is al vol

Deventer vormt dit weekeinde weer het decor van meer dan honderdvijftig voorstellingen op twintig verschillende locaties, van intiem en kleinschalig tot groots en meeslepend. Ook al geniet het festival in de rest van Nederland misschien niet dezelfde bekendheid als het Dickens Festijn of de Boekenmarkt, de toeloop is er niet minder om.

Festivalarrangement

Bij Stadscamping Deventer op De Worp, aan de westoever van de IJssel, hebben ze speciale festivalarrangementen voor kampeerders. Een driedaags en een vierdaags arrangement, vertelt Jan Lugtmeijer, de eigenaar van de stadscamping. ,,We verwachten dat we eind van de dag (donderdag, red.) helemaal vol zitten en dat tot en met zondag. Deventer op Stelten trekt altijd meer bezoekers naar onze camping, bovendien hebben we goed weer. Als stadscamping zitten we naast één van de grote theaterlocaties, dus hier zal echt een festivalgevoel heersen.”

Vanwege het festival is het aantal parkeerplekken uitgebreid. Normaliter biedt de stadscamping 80 plaatsen, dit weekeinde zijn dat er tientallen meer. ,,Het moet wel een beetje mooi staan, zodat er nog genoeg leefruimte is tussen de tenten. Vol is vol.”

Volledig scherm Deventer op Stelten biedt voorstellingen op meer dan twintig verschillende locaties in de stad. © Ronald Hissink

Hotel

Deventer op Stelten begint vrijdag, maar in de hotels is het nu al druk. Bij het Postillion Hotel aan de rand van Deventer, vlakbij de A1, zijn praktisch alle kamers voor het komende weekeinde vergeven. Volgens een medewerker komt dat onder andere doordat veel theatergezelschappen in het hotel overnachten. ,,We hebben hier op dit moment veel artiesten over de vloer, onder andere die van Close-Act. Onze ervaring is dat het bij Deventer op Stelten altijd druk is in Deventer. Dan kun je ook bij andere hotels geen kamer meer krijgen.”

Quote Onze ervaring is dat het bij Deventer op Stelten altijd druk is in Deventer. Dan kun je ook bij andere hotels geen kamer meer krijgen Medewerker Postillion Hotel Deventer Hotel Royal aan de Brink is zelfs compleet ‘weggegeven’ aan de VVV Deventer, organisator van het festival. In het hotel verblijven sinds woensdag theatergezelschappen. Andere bezoekers dan artiesten en hun gevolg zijn er niet. Bij Sandton IJsselhotel op De Worp is er nog wel plek. Al moeten geïnteresseerden snel zijn: volgens een medewerker ‘gaat het hard' en is nog iets meer dan een handvol kamers beschikbaar.

Afwisseling