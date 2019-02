Laura Tempel uit Deventer wint debatwedstrijd Overijssel

Via diverse voorrondes kwamen twintig leerlingen in de finale terecht, die gisteren gehouden werd in het Provinciehuis in Zwolle. Na verschillende rondes bleven de zes beste debaters over. Na twee debatten, waar naast Veerle en Laura ook Noa Bremmer en Ilja Kalenkamp van Pius X, Hidde Kuis van het Bonhoeffer College en Jolijn Spoelstra van Carolus Clusius College aan meededen, werd Laura Tempel door de jury gekozen als winnaar.