Lawaai maken in de Lebuinuskerk: eindelijk mag het!

videoEen kerk vol met rennende, schreeuwende en klimmende kinderen. Voor rust en bezinning hoef je deze week niet in de Lebuinuskerk te zijn. De kerkbanken van de Grote kerk in het centrum van Deventer hebben plaatsgemaakt voor een springkussenfestijn van Kidspret.

,,I'm a Barbie girl, in a Barbie world‘’, zingt de 9-jarige Kirsten mee met de muziek. Ze laat haar favoriete springkussen zien: het is er donker en er schitteren discolampen. ,,Whoehoeee‘’, roept de Deventerse springend. Van de vlecht in haar lange blonde haren is weinig meer over. De plukken hangen in haar gezicht. ,,Nu mag je lekker spelen en lawaai maken. Dat is wel een keer leuk in de kerk.‘’

Springkussens in alle soorten en maten staan opgesteld. Zo is er een wild west stier, een football arena en er zijn verschillende stormbanen. En er is een familie-springkussen, waarop ook volwassenen mogen springen.

Dikke pret met de springkussens in de Grote Kerk in Deventer

De springkussens van Kidspret hebben al enkele edities van het springkussenfestijn in de Eusebiuskerk in Arnhem en in het Honigcomplex in Doetinchem beleefd. Nu liet organisator Jeroen Giezenaar zijn oog vallen op de Deventer Lebuinuskerk. ,,Het is een supermooie plek die op deze manier ook gebruikt kan worden. Naast het feit dat hier nog af en toe een dienst plaatsvindt.‘’

Oordoppen voor de koster?

Het is geen Ave Maria of orgelmuziek dat nu in het gebedshuis klinkt. Heeft de organisator oordoppen uit moeten delen aan de koster? ,,Nee. Ondanks de spelende kinderen, het geluid van de springkussens en muziek die aan staat. De koster heeft zelf ook kinderen. Die waren erbij tijdens het opbouwen en ze vonden het helemaal geweldig. Dus hij dacht een goede keuze te hebben gemaakt‘’, aldus Giezenaar.

De kinderen genieten van de springkussens, maar ook de bijzondere locatie blijft niet onopgemerkt. ,,Als ik spring dan kijk ik daar wel naar. Er zijn mooie ramen en het is heel hoog‘’, zegt de 7-jarige Gijs uit Deventer. Vanaf een springkussen klinkt luid gelach van vier 11-jarige vriendinnen. ,,Normaal is het altijd super saai en stil in de kerk. Maar nu is het wel leuk.‘’

Het springkussenfestijn is nog deze hele week.