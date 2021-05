Leah (20) uit Deventer wil Europa aan de man brengen: ‘Kwalijk dat we hier zó weinig over leren’

Als kind wilde ze dierenarts worden, nu voert Leah Corsmit (20) uit Deventer campagne om donderdag verkozen te worden tot Nederlands jongerenvertegenwoordiger Europese zaken. ,,Ik dacht toen dat ik als dierenarts de hele dag dieren mocht knuffelen, maar je moet er dus ook in snijden!” Over de politieke ambities van een jonge vrouw.

Ze groeide op als allerjongste in een groot Deventer gezin met drie oudere zussen en een veel oudere broer. Daar leerde Leah Corsmit voor zichzelf opkomen. ,,Ik ben nooit heel verlegen geweest. Ik moest zorgen dat ik mijn mannetje stond in zo’n grote familie.” Maar ze trok zich ook op aan de oudere kinderen en hun vrienden en vriendinnen en ontwikkelde zich zo snel.

Dat het je plicht is om als Nederlander je stem uit te brengen was een vanzelfsprekend deel van haar opvoeding en er werd thuis elke dag naar het journaal gekeken. Dan keek Leah belangstellend mee. ,,Natuurlijk zit daar veel ellende in, maar het gebeurt wél.”

Omdat ze leerde over haar morele plicht om te gaan stemmen, raakte zo ook politiek geïnteresseerd. ,,Als je moet stemmen, moet je ook weten waarom je op welke partij stemt. Het is heel jammer om een mening te hebben zonder voorkennis. De vraag is dan wel of je voor de juiste partij kiest.”

Op middelbare school Het Vlier in Deventer kreeg Leah les van geschiedenisleraar Paul Meijer, die haar inspireerde. ,,Dat was een heel fijne docent. Hij kon heel leuk vertellen, maar je leerde dankzij hem ook dat de politieke context heel belangrijk is bij de gebeurtenissen in de geschiedenis. Dat kan niet los van elkaar gezien worden. Daardoor werd het vak geschiedenis ook zo interessant.”

Via het vak maatschappij-wetenschappen bezocht Leah in 6 VWO met haar klas het Europees Parlement in Brussel. Daar vertelde de Nederlandse permanente vertegenwoordiger in Brussel, Kees Cath, over zijn baan. ,,Hij vertelde heel mooi over de diplomatie die nodig is om in Europa met mensen uit andere culturen samen tot oplossingen te komen.”

Dat tripje naar Brussel was voor Leah hét moment om te kiezen voor een loopbaan in de internationale politiek. Niet meteen als politicus, maar bijvoorbeeld wel in de diplomatie. Ze koos voor een studie ‘Internationale Betrekkingen in historisch perspectief’ aan de Universiteit van Utrecht. ,,Hoe komen we waar we nu zijn. Dat vind ik interessante vragen. Ik heb ook nog gedacht aan Internationaal Recht, maar mede door die geschiedenisdocent op Het Vlier lag in de politieke geschiedenis toch wel mijn meeste interesse. Dierenarts worden was zo’n kinderdroom. Ik had ook een vriendje dat dolfijnentrainer wilde worden, dat leek me ook wel wat. Daar moet je nu niet meer mee aankomen, haha.”

Ze heeft net het derde jaar van haar studie afgerond en hoeft volgend jaar alleen nog maar aan haar scriptie te werken. Daardoor heeft ze voldoende tijd over om zich te storten op ‘de baan’ van jeugdvertegenwoordiger in Europa. ,,Ik weet niet zo goed hoe ik hier nu precies ben ingegroeid, maar ik merk al jaren dat Europa heel belangrijk is in ons dagelijks leven en dat heel veel mensen daar nauwelijks weet van hebben. Alle besluiten die genomen worden lijken Nederlands, maar dat is niet zo.”

Ze vindt het dus erg kwalijk dat er in het onderwijs zo weinig aandacht wordt besteed aan Europa. ,,Wist je dat de Europese Unie uit zeven organen bestaat? Wij ook niet! Wij zaten daar met onze belangstelling voor politiek en Europa en wisten dat ook niet eens. Nou, je hebt dus de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Europese Centrale Bank, de Europese Rekenkamer en de Europese Dienst voor extern optreden. Dat heb ik ook uit mijn hoofd geleerd hoor!”

Die nieuwe wetenschap bracht Leah wel tot een besluit. ,,Ik zei twee jaar geleden tegen mezelf: ‘Dit kan niet.’ Dankzij Europa worden onze eieren gekeurd en weten we dat we fatsoenlijk eten op tafel krijgen. Dankzij Europa is het dure mobiele bellen buiten Nederland (dataroaming, red.) afgeschaft. We kunnen zonder gedoe de grens over. Dat vinden we allemaal vanzelfsprekend en heel gewoon, maar dat doen we pas sinds het begin van de jaren vijftig.”

Daarom moet er veel meer over verteld worden op scholen. ,,Dat wil ik dus gaan doen als vertegenwoordiger. Als je Mark Rutte dat laat doen, staat iedereen eerst met open mond te kijken omdat de minister-president voor ze staat en komt de boodschap niet over. Maar als Leah dat doet, dan staan we op gelijke voet met elkaar.”

Maar mede dankzij het huidige klimaat in de Nederlandse politiek zijn jongeren hun geloof voor een groot deel al verloren. ,,Dat zag je ook met de Brexit. Ouderen in Groot-Brittanië stemden voor een vertrek, de meeste jongeren wilden het liefst in Europa blijven, maar daarvan zijn er veel niet gaan stemmen. Die jongeren kunnen zichzelf nu wel voor hun kop slaan. Zo jammer! Als je het beeld hebt dat er door de huidige politiek toch niks verandert, moet je het zelf doen. Verenig je! Dan wil ik helpen om op Europees niveau voet aan de grond te krijgen.”

Wat ze zelf stemt, houdt Leah liever voor zich. ,,Dat staat ook los van de functie. Ik doe dit echt om de stem van jongeren te vertegenwoordigen en om mij hard te maken voor wat zij belangrijk vinden. Dat mensen een andere voorkeur hebben, is ook geen probleem, als de keus dus maar gebaseerd is op de juiste voorkennis.”

65 studenten begonnen aan de strijd om Europees jongerenvertegenwoordiger te worden, er zijn er nu nog twee over. Naast Leah Corsmit is dat de 22-jarige Stan van de Broek uit Utrecht. Een deskundige jury en de inbreng van zelf opgehaalde stemmen bepalen donderdagavond wie Nederland mag gaan vertegenwoordigen in Europa. ,,Als ik win, ga ik jongerenconferenties bijwonen waar ook Europese politici naar toe komen. Ik ga in Nederland gastlessen geven op scholen. Daar wil ik horen wat jongeren hier willen en dat neem ik mee naar die conferenties.”

En waarom moeten we op jou stemmen? ,,Omdat ik weet wat de functie inhoudt, onder de knie heb en daar absoluut voor wil gaan. Ik ben er voor jongeren, om jongeren zich thuis te laten voelen in de Europese Unie en om er zeker van te zijn dat de EU ook voor hen werkt. Ik zal mij eindeloos inzetten bij Europese en nationale beleidsmakers om de input die ik krijg van jongeren ook echt in de praktijk te brengen, al is daar soms wat geduld voor nodig.”

Ze verwacht zo’n twintig uur per week te moeten steken in de nieuwe baan, als ze die krijgt. ,,Best veel ja, maar goed te combineren met het maken van een scriptie. Tijd voor hobby’s en vrienden? Ja hoor. Ik ben gek op koken, vooral op het maken van risotto. Dat is best een ingewikkeld proces als je dat goed wil doen! Ik woon op kamers in Utrecht en doe veel met mijn vijf huisgenoten. Een van mijn zussen woont hier in Utrecht om de hoek, dus die zie ik ook vaak. En mijn vriend woont ook in Utrecht. die ken ik van Het Vlier. Dus we komen allebei nog veel terug in Deventer omdat onze beide families hier wonen. Én ik heb een nieuw nichtje in Deventer! En als het weer kan, strijken we graag nog eens neer op de terrassen van De Sjampetter of de Hip, onze favoriete tentjes hier in Deventer!”

