Deventer haven krijgt overslag voor containers

10:45 In een poging om meer vrachtwagens van de dichtslibbende A1 te halen krijgt Deventer een (bescheiden) containerterminal voor goederenvervoer per water. De overslag in de binnenhaven komt aan de Westfalenstraat. Op die grond van de gemeente zit nu de vuilstort van afvalinzamelaar Circulus-Berkel, maar die verhuist naar de overkant.