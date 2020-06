Lebuinuskerk Deventer opent gedenkplek voor iedereen die iemand is verloren aan corona of iets anders: ‘We willen baken van rust zijn’

Iedereen die iemand verloren is in de afgelopen periode, overleden aan corona of door iets anders, kan zijn eigen persoonlijke gedenkplekje maken in de Lebuinuskerk. Dominee Saar Hogendijk zet daarvoor haar deuren wagenwijd open. ,,We willen een baken van rust en betekenis zijn. Voor iedereen.”

Afscheid nemen van overledenen gaat anders sinds de coronamaatregelen. ,,Dus nu de kerk weer open mag, willen we er ook zijn. Mensen hebben ontmoeten voor en na een afscheidsbijeenkomst gemist. Konden er misschien alleen maar digitaal bij zijn. Bert Kers, een van onze gemeenteleden, stelde voor deze plek te maken, en daar waren we gelijk voor.”

Magistraatkapel

In de Magistraatkapel mag iedereen iets persoonlijks ter nagedachtenis aan een overledene neerleggen of die nu in maart of net overleden is. ,,Een rouwkaart, een foto, een a4-tje met een verhaal", bedenkt de dominee. ,,Een knuffel mag natuurlijk ook. Maar wel allemaal passend binnen een stukje van veertig bij veertig centimeter. Anders dan kunnen we het niet reguleren.”

Wat ook nog even wat hoofsbrekens kostte was 'hoe lang?’. ,,We hebben het nu gezet op drie weken. Dat is een mooie periode waarin je mensen ook de gelegenheid geeft om langs te kunnen komen. Familie en vrienden ook even de kerk in kunnen op gepaste afstand.”

Even nog stilstaan bij een dame

Of er veel belangstelling voor komt weet de dominee nog niet. Het maakt haar eigenlijk ook niet uit. De kerk wil helpen, en zich openstellen. ,,Ik was van de week bij een uitvaart van een dame zonder familie. Daarvan ga ik er een kaart neerzetten", besluit ze.