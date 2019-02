Lebuinuskerk Deventer wordt week lang één groot springkussen

Na een aantal edities van het springkussenfestijn in de Eusebiuskerk in Arnhem en in het Honigcomplex in Doetinchem, is nu de Lebuinuskerk in Deventer aan de beurt. Geen achteraf gymzaaltje dus, maar gewoon de grote kerk van Deventer. Bijzonder, want als je denkt aan een druk springkussenfestival met rennende, schreeuwende en klimmende kinderen, denk je niet gelijk aan een kerk als locatie. Toch is de plek vrij logisch volgens organisator Jeroen Giezenaar. ,,Er is veel ruimte en het ligt centraal in de stad, hierdoor is het makkelijk te bereiken.” Zijn eerdere ervaringen in Arnhem en Doetinchem deden hem juist zoeken naar een bijzondere locatie midden in een stad.

Centrale plek

En waarom dan in de Lebuinuskerk in Deventer? Zelf komt Jeroen Giezenaar wel eens in Deventer en de Lebuinuskerk is juist geschikt omdat er geen vaste banken in de kerk staan. Zo is de ruimte makkelijk vrij te maken en passen de springkussens er prima in. Wat ook een belangrijk argument is, is dat deze kerk het meest centraal ligt ten opzichte van de andere kerken in Deventer. ,,Er gaan bovendien steed minder mensen naar de kerk, nu komen in ieder geval de kinderen de kerk nog in”, grapt Giezenaar.

Voor de kinderen is van alles te beleven, computergekken kunnen in de gamehoek Fifa op de Playstation spelen, lekker dansen kan in de silent disco. Maar natuurlijk het belangrijkste zijn de springkussens, deze zijn er in alle soorten en maten, zo is er een wild west stier, een football arena en ook zijn er verschillende stormbanen.

Eerder werd er een springkussenfestijn in de kerk in Arnhem gehouden. © Kidspret