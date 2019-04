Lebuïnuskerk geschrokken na brand Notre-Dame ‘We vertrouwen op de sprinklersinstallatie’

Marco Heemskerk, koster van de Lebuïnuskerk in Deventer, is ontsteld door de enorme brand in de Notre Dame, die zorgde voor een ravage. ,,Verschrikkelijk. Ik ben er enorm van geschrokken. De brand in Parijs is echt talk of the town in kerkenland.’’

Zorgen over brand zijn er bij kerken altijd wel, vertelt Heemskerk. Zeker wanneer er verbouwingen in de kerk gaande zijn. In de Lebuïnuskerk in Deventer, opgenomen in de Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, zijn onlangs nog restauraties afgerond. ,,Gelukkig is het nu rustig. Bij verbouwingen ben ik toch wat onrustiger, de risico's op brand zijn dan groter dan normaal. We beschikken bovendien over een sprinklerinstallatie. Daar vertrouwen we op. De brandweer staat er dan razendsnel.’’

Niet alleen de brand in de Notre-Dame, ook die in de St. Urbanuskerk in Amstelveen vorig jaar maakte veel los bij de kerken. ,,Die kerk ging in vlammen op, vlak na de restauratie. Verschrikkelijk. De schade was enorm. Het zorgde er zelfs voor dat de verzekering voor andere Nederlandse kerken duurder werd.’’

Oud en droog materiaal

De risico's op brand zijn vooral in de daken groot, legt Heemskerk uit. ,,De daken van de meeste kerken bestaan uit oud en droog materiaal. Het dak moet regelmatig gecontroleerd worden. Dat gebeurt bij ons volop.’’ Extra gespannen is Heemskerk niet, zo vlak na de brand in Parijs. ,,Kerken zijn altijd kwetsbaar voor branden. Ik heb vertrouwen in de voorzorgmaatregelen die er nu in de Lebuïnuskerk zijn.’’