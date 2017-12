Leegstand kruipt steeds verder in Deventers bekendste winkelstraat

De zorgen over de Lange Bisschopstraat nemen toe, nu steeds meer ondernemers daar de deuren sluiten of gaan stoppen. Blokker sluit per 24 maart zijn vestiging in de straat. Onduidelijk is of de bekende winkelketen de Deventer binnenstad helemaal de rug toekeert of elders in het stadscentrum doorgaat. Het concern gaat niet nader in op vragen over zijn toekomst in de Deventer binnenstad. Eerder werd de Blokker op de Boreel een Big Bazar.