Leegstand neemt nauwelijks toe door corona, maar binnenstadsondernemers hebben het 'ontzettend zwaar’

Sneeuw maken van kokend water? Weerman Mark uit Twello laat zien hij dat doet

12 februari Hoe maak je sneeuw? Dat is een gekke vraag in een week dat we het in overvloed hebben. Waarom zouden we er nog meer van willen hebben? Gewoon omdat het leuk is. En het eindelijk koud genoeg is in Nederland om met een simpele handeling zelf een wolk van sneeuw te creëren. Weerman Mark Wolvenne laat zien hoe hij dat doet.