Leegstand op toplocaties in binnensteden neemt toe

Winkelformules staan niet meer in de rij om zich in Apeldoorn, Zwolle of Deventer te vestigen. De vraag naar winkelruimte is het afgelopen jaar afgenomen, terwijl de leegstand op toplocaties toeneemt.

Vooral de landelijke partijen trekken zich steeds meer terug uit de binnensteden in Oost-Nederland om strategische redenen. Hierdoor kampen de hoofdwinkelstraten in toenemende mate met lege etalages. Dit staat in het rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten dat onderzoeksbureau Dynamis en Rodenburg Makelaars hebben opgesteld voor Apeldoorn, Deventer en Zwolle. Wat opvalt is dat de kleinere winkel- en aanloopstraten, de zogenaamde B- en C-locaties, juist wel floreren.

Afname 11%

In Apeldoorn is het afgelopen jaar 11 procent minder aan winkelruimte in gebruik genomen dan het jaar daarvoor. De leegstand is in het hoofdwinkelgebied van Apeldoorn met 4,5 procent toegenomen. Dit heeft onder meer te maken met de oplevering van de vernieuwde winkelpassage Oranjerie, waar nog veel gloednieuw winkeloppervlak wacht op huurders. Apeldoorn staat op plek zeven in de landelijke top tien van gemeenten met de hoogste winkelleegstand in het centrum.

Hudson's Bay

In Zwolle is de leegstand in het centrum gestegen naar 8,8 procent. Ook hier dragen vooral de zogeheten A1-locaties bij: die gingen van 0 procent leegstand in 2018 naar 6 procent dit jaar. Hierbij is het aangekondigde vertrek van Hudson's Bay uit Zwolle nog niet meegenomen. Deze warenhuisketen van Canadese origine heeft aangekondigd zich terug te trekken uit Nederland.

Leestand Deventer