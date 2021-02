Leegstand station Holten voorbij met bierbrouwerij, luxe logies en ruimte voor kunst

Vikingen kampeerden al ‘schakend’ een tijdlang aan de IJssel voordat ze Zutphen en Deventer plunderden

3 februari Zutphen en Deventer werden in het jaar 882 geplunderd door de Vikingen. Voordat de Scandinaviërs op rooftocht gingen, ‘kampeerden’ ze een tijdlang in het buitengebied tussen Zutphen en Brummen. Dat blijkt uit de meest recente vondsten van detector-amateurs op die plek. Het missende puzzelstukje is gelegd met behulp van de universiteit in het Engelse York. Vier gevonden loden propjes blijken ‘schaakstukken’ uit een spel waarmee de Vikingen de tijd doodden.