Leergeld draagt bij aan buitenlandse reis voor kind in armoede

Voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstand. Dat is de doelstelling. ,,We verwachten hiermee toch zeker 100 tot 125 kinderen per jaar te helpen’’, zegt Leergeld-voorzitter Henk Groothuis. ,,We maken de restrictie dat je eens per carrière in het voortgezet onderwijs 175 euro voor een buitenlandse reis aan kunt vragen. We realiseren ons dat scholen vaker naar het buitenland gaan. Maar we willen ergens beginnen, en voorkomen dat we overvraagd worden.’’