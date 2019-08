Leerlingenvervoer na PlusOV; gemeente Deventer heeft vertrouwen in goede start nieuw schooljaar

De vele problemen met het leerlingenvervoer bij aanvang van het vorige schooljaar was voor de gemeente Deventer een belangrijke reden om uit de regionale vervoerscentrale PlusOV te stappen. Dit jaar heeft de gemeente voor het eerst weer zelf de touwtjes in handen. Hoe gaat ze de schrijnende situaties van vorig jaar voorkomen?

Een belangrijke verandering is dat de gemeente met taxivervoerder Willemsen-de Koning heeft afgesproken dat de chauffeurs vooraf contact opnemen met de leerlingen en hun ouders. Deze week is kennisgemaakt met de leerlingen die in regio Noord en dus maandag weer naar school gaan. Voor volgende week staan de gesprekken gepland met de kinderen van wie de school onder regio Midden valt.

Kennismakingsgesprekken

Woordvoerder Gideon Burgers van de gemeente Deventer geeft aan dat tijdens deze kennismakingsgesprekken met de ouders wordt besproken of er zaken zijn waar de chauffeur rekening mee kan of moet houden. Ook krijgen kinderen de mogelijkheid om een rondje te rijden met de bus. De ouders ontvangen tijdens dit eerste gesprek de planning met de tijden waarop hun kind wordt opgehaald en thuisgebracht. In totaal gaat het in de gemeente Deventer om ongeveer 300 kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer.

Volgens Burgers verloopt de samenwerking met de taxivervoerder goed, liggen de voorbereidingen op schema en heeft de gemeente er alle vertrouwen in dat alles goed is bij de start van het schooljaar: alle kinderen aan wie leerlingenvervoer is toegekend zijn bekend bij Willemsen-de Koning. Voor deze kinderen heeft Willemsen-de Koning de planning gereed. ,,Wel geldt natuurlijk dat we voor een deel afhankelijk zijn van of ouders het leerlingenvervoer op tijd hebben aangevraagd. Als dit te laat is gebeurd, kan het een paar dagen duren voordat het vervoer geregeld is. In de tussentijd moeten ouders dan zelf hun kinderen naar school brengen.”

Klachten