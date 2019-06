Leesadvies van Özcan Akyol: praat over wat het boek jou zegt

Video Bewoners van Humanitas in Deventer genieten van tropische strands­feer op afdeling

24 juni De welkomstkreet ‘Aloha’ bij de entree is een aanwijzing dat er iets bijzonders aan de hand is in Humanitas op Keizerslanden. Het ministrandje en opblaasbadje in de centrale hal maken duidelijk dat het tropische weer niet aan het woon-zorgcentrum is voorbijgegaan.