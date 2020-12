Lege kerken met kerst, maar enorme piek aan thuiskijkers: de engeltjes zingen massaal online

Met kerst niet naar de kerk? Dan kijken we toch via internet? Veel kerken zenden hun diensten al uit via het bedrijf Kerkdienstgemist - dat in Deventer zit. Maar voor de komende coronakerst zijn het ‘ongelooflijke aantallen’, vertelt directeur Klaas Jan Wierenga.

Dit jaar is Kerkdienstgemist enorm gegroeid vanwege de corona lockdowns. Wierenga: ,,Er zijn heel veel kerken online gekomen. In maart hadden we ongeveer 300 kerken die via ons platform uitzonden. Ik denk dat we voor de kerst zitten op 1.000 kerken die tv-uitzendingen van hun diensten doen. Dan zijn er ook nog ruim 700 kerken die alleen in audio uitzenden.’’