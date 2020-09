Legendarische clubkreten en historie op herbouwde stadionmuur GA Eagles: ‘Dit heeft iets Liverpool-achtigs’

video Verwarde man met bijl teistert bewoners in Deventer woonwijk: ‘Heb hem twee keer naakt in de tuin gehad’

16 september In een onderbroek rondlopen met een hakbijl, een bloederige foto door de brievenbus, over schuttingen klimmen en zomaar een huis binnengaan. Een verwarde man houdt de Deventer wijk Colmschate in zijn greep. Nadat de man vrijdag is meegenomen door de politie en hulpverlening is de rust enigszins teruggekeerd. ,,Maar voor hoelang? Daar kunnen we geen touw aan vastknopen.’’