Leger des Heils opent winkel op A-locatie in Deventer binnenstad

Mensen kunnen er kleding kopen en afgeven, zo meldt woordvoerster Jolande Uringa van ReShare. ,,ReShare is de textielafdeling van het Leger des Heils. ReShare betekent opnieuw delen en dat past bij de missie van het Leger des Heils. Deventer wordt de elfde winkel en dat is de tweede in deze regio. We zitten al in Apeldoorn.’’

Deventer stond al langer op het lijstje van ReShare, aldus Uringa. ,,We hebben vorigjaar in Deventer een groot textielsorteercentrum geopend (op bedrijventerrein A1, red.). Een winkel in deze stad past daar perfect, ook in de kringloopgedachte. Wat we inzamelen in het gebied kunnen we weer in het gebied verkopen. In Deventer heb je mensen met een smalle beurs, maar ook een flinke groep die vanuit duurzaamheid tweedehandskleding wil kopen.’’