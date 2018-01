Legpenning voor Simon Kok

Video Studenten en ouderen onder één dak: Oma praat nu over sushi en bierspelletjes

20 januari In verpleeghuis Humanitas in Deventer wonen studenten, ouderen en mensen met een beperking naast elkaar. Jong zorgt er voor oud en andersom. Delegaties uit 30 landen kwamen al een kijkje nemen bij dit bijzondere woonzorgproject. ,,We zijn zo blij met elkaar.''