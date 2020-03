Lekker met z'n allen ganzenborden dit weekeinde: een workout bij de sportschool is er niets bij

Oke, de lol is er af. Het thuiswerk voor school is in meer of mindere mate op stoom. Taal en rekenen worden zo goed en zo kwaad als het kan op peil gehouden. Zelfs de kleuters hebben huiswerk. Maar hoe gaat het met bewegen? En de gym? De gymdocenten van Sportbedrijf Deventer hebben het antwoord. Elke week krijgen de 9923 basisschoolkinderen van Deventer een nieuwe Beweegbingo. En deze week speciaal: Bewegend Ganzenbord. Ook leuk voor de ouders?

Voor de vaders en moeders die denken op deze manier makkelijk de borreltijd door te komen, met aan de ene kant het kantoor in de vrijmibo op videobeeld en aan de andere zijde de kinderen met een spelletje: voor dit ganzenbord zit je niet onderuit gezakt aan tafel met een dobbelsteentje en een wijntje. Hiervoor moet je vol aan de bak. Meevaller: het is de vervanging van de gesloten sportschool in deze coronatijd.

Drie ogen gooien? 10 x hinkelen op links. Wie de felbegeerde 6 gooit? Jammer joh: 30 seconden planken. Welke vader doet het voor? Gelukkig zijn er ook opdrachten als: 'Verzin een opdracht voor een ander‘, of ‘60 seconden balanceren op links, ogen dicht'. Het zijn opdrachten dat, als je dit potje wint, je dolgelukkig bent, en de anderen vast geen revanche gunt.

Mik met sokken een lege fles omver

Gelukkig zijn er ook nog de wekelijks nieuwe BeweegBingo's, met zowel een binnen als een buitenvariant (voor rond huis). De gymmeesters en -juffen hebben zich uitgeleefd in de creativiteit. ‘Schaatsen met washandjes om je voeten’, ‘elastieken (tussen 2 stoelen)’ of ‘Mik op één been doppen in een schoen'.

De beweegcoaches van het Deventer Sportbedrijf geven les op 26 van de 41 basisscholen van Deventer. Vanuit de gemeente is er bovendien geld om buitenschools sportlessen te geven in de wijken waar een extra steuntje nodig is. De docenten komen normaal overal.

,,En we zijn nogal doeners", zeggen Niels de Vries en Mieke Tip via telefoon vanuit hun eigen huis. Net als alle kinderen zitten ze nu ook thuis. ,,We bedachten gelijk: we moeten iets doen. We moeten de ouders handvatten geven. We zijn met negen sport- en beweegcoaches. Dus zijn we zelf aan de slag gegaan. We sturen onze uitdagingen naar onze leerlingen van onze eigen scholen, Niels werkt bijvoorbeeld op Adwaita en de Oudaen en Mieke op de Borgloschool, Van Lith, de Flint en 'l Ambiente, maar ook naar alle andere scholen. Dus we zijn er vrij zeker van dat alle kinderen van Deventer mee kunnen doen.”

Juist de energie kwijtraken is een uitdaging

Blijven bewegen is een uitdaging, zeker voor de groepen 7 en 8 die met telefoontjes en spelcomputers zitten. Maar juist energie kwijtraken is voor nog meer kinderen een uitdaging, weten de docenten. ,,Vandaar dat we echt elke week nieuwe dingen verzinnen. Zodat de ouders dat niet zelf hoeven te doen. Normaal spelen kinderen zeker twee keer een kwartier per dag buiten en hebben gym. Dat is wel het minste.” Dus je hebt ‘bingo’ als je elke dag een aantal opdrachten doet en ze op vrijdag allemaal uitvoert.

Maar ze zijn er nog niet. ,,Als dit langer gaat duren, gaan we verder”, zegt meester Niels. ,,De scholen starten nu op met videolessen. Als dat goed draait, kan ik ook beweeglessen gaan geven. Waarom niet? Dat kan een work-out zijn, maar ook compleet iets anders. Haal tien attributen uit huis en kijken wie van de klas het snelste ze allemaal verzameld heeft. Hartstikke leuk toch? Laat ze het huis maar rondrennen.”

