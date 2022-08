Lekker weg in eigen stad: zo waan je je in Caribische sferen in Deventer

Je hoeft helemaal niet urenlang in het vliegtuig te zitten – en tergend lang in de rij te staan op een vliegveld – om een vakantiegevoel te krijgen. Met deze tips heb je in no time het gevoel op een Caribisch eiland te zijn gestrand. Cocktail in je hand en genieten maar!

Havana Bay

In dit kleurrijke restaurant zie je niet alleen van buiten de typisch Caribische sfeer, van binnen zijn overal Zuid Amerikaanse elementen te vinden. Je eet er de lekkerste gerechten die in Latijns Amerikaanse stijl zijn gegrild en bereid met geheime kruiden en sauzen. Verfrissend drankje erbij en je zingt al snel ‘Havana oh na na!’

Pura Vida

Het koken leerde eigenaar Edwin al op jonge leeftijd in de Dominicaanse Republiek en gelukkig voor Deventer nam hij al zijn ervaring en de lekkerste recepten mee naar Nederland. In dit gezellige Caribische restaurant geniet je van ‘puur leven’: lekker eten met vrienden of familie met Carbische klanken op de achtergrond.

Volledig scherm Pura Vida © Foto: indebuurt Deventer

La Cubanita

Kun je niet kiezen? Dat hoeft ook niet bij La Cubanita. Een lekkere cocktail of mocktail bij de verschillende kleine gerechtjes en jouw vakantiegevoel in eigen stad is compleet. En als het weer nou eens niet zo tropisch is, lukt dat ook prima op het overdekte en verwarmde terras. Handig!

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door 𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗕𝗔𝗡𝗜𝗧𝗔 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗘𝗥 🇨🇺 (@lacubanitadeventer) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

El Popo

Door de vrolijke gele en blauwe kleurtjes kom je meteen in een zomerse stemming. Het lekkere Mexicaanse eten helpt daar nog verder bij. Het El popo team is in ieder geval klaar voor een Caribische zomer.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door MEXICAN | TAKE AWAY | CÓCTELES (@elpopodeventer) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meadow

Met een flinke schaal loaded nacho’s voor je neus, een verse cocktail in je hand en je billen in een luie strandstoel lijkt de IJssel net op een tropische rivier. Op zomerse dagen is het stadsstrand van Deventer natuurlijk de plek om net te doen alsof je op vakantie bent in de Caraïben.

Volledig scherm Stadsstrand Deventer © Foto: indebuurt Deventer