Lente? 'Leg de snowboots maar klaar!'

VVD Deventer blijft alleen staan in boycot van DENK

9:42 Na de ophef over de uiteindelijk afgeblazen bezoeken aan Deventer van DENK-leider Kuzu en een oud-minister Sahin van Erdogans AK-partij is het voor de VVD Deventer duidelijk: DENK Deventer is een verlengstuk van de landelijke beweging en de AK-partij. VVD-lijsttrekker Daaf Ledeboer vindt dit bedreigend en roept andere partijen op 'een streep in het zand te zetten'. Bijval krijgt hij niet.