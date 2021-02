Lenteweer op komst! Dus alle hens aan dek bij ijssalon Talamini: ‘Albert Heijn en Jumbo belden ook al’

Pietro zwaait de scepter in de twee zaken in Deventer. Zijn vader Elio van 94 was een van de eersten die deze week aan de lijn hing toen duidelijk werd dat we lenteweer krijgen dit weekeinde. ,,We gaan toch wel open hè?", bromde de pater familias. Natuurlijk. Neven, nichten, broers, zussen: alles en iedereen verwant aan de familie is in touw. ,,Zutphen, Deventer, Raalte, Apeldoorn, Zwolle: alles gaat open zaterdag’’, zegt Pietro trots.