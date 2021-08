Leny Stappers uit Deventer gaat bluffend door het leven; het levert een boekje op over rouw, verlies en muziek

Archeolo­gen graven waterput en koeienske­let op bij Olst: ‘De beste plek om de historie te bewaren is in de grond’

13 augustus Een graafmachine en vier mensen in felgekleurde hesjes met rolmaten, duimstokken, schoppen en kruiwagens. Bij Averbergen in Olst gingen archeologen drie dagen lang op onderzoek naar bewaarde historie in de grond. De opbrengst? Veel gebroken serviesgoed, een munt uit 1300, een waterput en een compleet skelet van een koe.