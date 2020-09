Leo Halle met standbeeld in rijtje Cruijff, Moulijn, Lenstra: landskampioen met Go Ahead, vereeuwigd in Deventer

Zo, vader staat er goed bij. De blik van Ben Halle (75) op het manshoge, bronzen beeld is vrijdag goedkeurend. Even eerder is aan de Vetkampstraat het standbeeld van de legendarische doelman van Go Ahead onthuld, door drie andere iconen uit het rijke verleden van de club, Dick Schneider, Wietse Veenstra en Gerrit Nijhaus. ,,Ja, deze onthulling doet iets met me”, zegt Ben Halle. ,,Ik vind het geweldig dat zoveel jaren na het overlijden van m’n vader dit tot stand is gekomen. Mooi hoe mijn vader werd en wordt gewaardeerd in Deventer. Maar ik heb er niets aan gedaan, hè, dit is puur te danken aan de supporters.”