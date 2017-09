Leraren staken? Zwembad open

Oud fotomateriaal Brinkgreven op beeldbank stadsarchief

13:19 Het Stadsarchief Deventer heeft 94 oude foto’s van het vroegere Brinkgreven op zijn beeldbank gezet. De foto’s zijn in 1907 gemaakt door de jonge fotograaf Jan Hendrik Rutgers, de eerste generatie van Foto Rutgers. Een deel van de foto’s werden in dat jaar getoond op een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam.