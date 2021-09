Leraren uit Oost-Nederland staan voor de klas in de Randstad: driemaal per week overnachten in een hotel

Yolanda leende 8000 euro uit aan een vriendin: 'Ze betaalde keurig op tijd terug’

24 september Een vriend heeft geldproblemen en vraagt of je financieel kunt bijspringen. Doen of niet? Gaan vriendschap en geld samen? Of draait geld lenen aan vrienden alleen maar uit op drama? En als je wel uitleent, hoe pak je dat dan aan? Ervaringsdeskundigen en een expert vertellen.