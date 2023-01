Leroy (30) dupeert tientallen ouderen met bankpasfraude: ‘Ik ben niet die slechte jongen die ik lijk’

Verdediger Jay Idzes blijft GA Eagles trouw, ondanks belangstel­ling Aberdeen

Jay Idzes vertrekt deze winter niet bij Go Ahead Eagles. De centrale verdediger mocht zich verheugen in de belangstelling van een aantal andere clubs, onder meer van het Schotse Aberdeen. Maar in geen enkel geval komt het tot een direct vertrek uit de Adelaarshorst.

