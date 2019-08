Lesauto aangereden op kruispunt in Deventer

Martijn Berden sollici­teert naar basis­plaats bij Go Ahead Eagles

19:33 Mede dankzij twee treffers van Martijn Berden won de ‘tweede keus’ van Go Ahead Eagles vrijdagmiddag met ruime cijfers van The Motivated Academy Rotterdam (7-2). De rappe rechtsbuiten toonde al in meer oefenwedstrijden zijn wapens en was in het extra ingelaste oefenduel met het elftal clubloze spelers de absolute uitblinker.