Lesauto betrokken bij aanrijding Deventer

Vierde coffeeshop Deventer ‘gewone’ zaak: ‘Ik wil alleen maar ondernemen’

6:30 Hij runt een normale onderneming en wil daar alles over vertellen, maar de eigenaar van de vierde coffeeshop van Deventer die vorige week de deuren opende, wil desondanks niet zijn naam in dit stuk vermeld hebben. ,,Het is een gewone winkel, al ziet niet iedereen dat zo. Dat vind ik niet terecht, maar daarom is het wel beter dat mijn naam niet over het internet gaat zwerven.”