Lesgeven in het Engels is volgens Saxion bittere noodzaak

,,Dit is romantiek, deze rechtszaak, zei Victor van de Chijs van de UT terecht. Maar niet realistisch. Onze studenten hebben het Engels nodig in hun carrière. Ook de regio heeft het nodig dat we Engelstalig les geven. Onze regio krimpt. Er komen niet meer kinderen. Maar de bedrijven vragen wel om meer afgestudeerden. In bepaalde sectoren is het helemaal niet erg als Engels de voertaal is. In de techniek, in de IT. Onze International Business, onze Hospitality: in het Engels. Bij de Pabo of in welzijn is dat minder aan de orde. De kwaliteit moet voorop staan.''

Er zijn grote verschillen tussen universiteiten en hbo als het gaat om het lesgeven in het Engels en het aantal buitenlandse studenten. ,,Bij ons is maar tien procent van de studenten buitenlands, waarvan de helft Duits. De Duitsers volgen over het algemeen colleges in het Nederlands. Het is niet zo dat we Engels moeten gaan geven omdat we buitenlandse studenten 'willen binnenharken'. Dat beeld dreigt te ontstaan, dat we alles doen om buitenlandse studenten te krijgen. Maar dat is niet het uitgangspunt'', zegt Mulder fel. ,,We moeten goed onderwijs geven en we moeten goed zijn voor onze regio. Als we niks doen, krimpen we, moet Saxion het met minder mensen doen, zijn er minder studenten in de stad, minder werknemers voor de toekomst. Dat lijkt me niet aan de orde.''