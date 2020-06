Lesly uit Deventer zegt op zijn 56ste dag tegen bijstand en hallo vaste baan: ‘Het is nooit te laat’

Eindelijk, eindelijk kreeg Deventenaar Lesley Tholen (56) eind 2019 zijn langgehoopte, vaste contract en liet de bijstand achter zich. Maar enkele weken later overleed Aliaane, zijn grote liefde. ,,Dat ik vast werk heb, houdt me op de been.’’

Hij weet als geen ander hoe moeilijk het is om vanuit de bijstand aan vast werk te komen. Maar eind vorig jaar kreeg de van oorsprong Surinaamse Amsterdammer zijn beloning. ,,Ik was daar zó blij mee, eindelijk’’, zegt Tholen over zijn werk bij Initial (wasserij en stomerij) in Deventer. ,,Ineens kwamen mensen op het werk met een bloemetje op me af. ‘Waarom?’ dacht ik. Bleek dat ik een vast contract kreeg.’’

Met succes nam Tholen deel aan een experiment met bijstandsgerechtigden (zie kader) in Deventer. Met het binnenslepen van het vaste contract kon thuis ook vriendin Aliaane, de liefde voor wie hij ruim vijftien jaar geleden naar Deventer kwam, haar geluk niet op. ,,Ze was zó trots en blij voor me, dat beeld vergeet ik nooit meer.’’

Liefde