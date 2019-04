Let op: Deventer vandaag deels op slot tijdens IJsselloop

Maand gegijzeld, op rand van faillisse­ment en allemaal voor niks: Deventer sluis was sterk genoeg

13 april De schippers die meer dan een maand gegijzeld werden in de Deventer haven omdat de sluis door het gigantisch lage water van vorige zomer niet meer open mocht, hebben er geen goed woord voor over: nu blijkt dat de sluis al die tijd sterk genoeg is geweest. Sterker nog: de sluis mag zelfs nog open als geen weldenkende beroepsschipper de IJssel op wil varen.