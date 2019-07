Let op! Politie waarschuwt voor controle in Deventer

Video Moeder van gepeste en beroofde Joost (11) uit Deventer: ‘Ik had ze maar wat graag bij hun nekvel gepakt’

3 juli Saskia Polman uit Deventer wilde maandag in Schalkhaar gaan kijken bij een honkbaltraining van haar zoontje Joost. In plaats van hem fanatiek in actie te zien, zat de 11-jarige jongen ineengedoken in een dugout. ,,Toen hij mij zag, begon hij meteen te huilen. Eerst vertelde hij dat hij onderweg was gepest, maar het bleek veel ernstiger dan dat.”